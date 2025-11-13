Нижегородцев просят высказаться о судьбе маршрута №38

В Нижнем Новгороде стартовало общественное голосование, в ходе которого горожане могут определить будущее движение автобуса №38, следующего по маршруту от станции Петряевка до жилого комплекса "Седьмое небо".
Как сообщили в Центре развития транспортных систем, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области предлагает на выбор два варианта изменения маршрута.
Первый предусматривает продление пути до площади Горького и площади Лядова. При этом автобус будет объезжать Мещерский микрорайон. Второй вариант — сохранить действующую схему, по которой автобус завершает маршрут у станции метро "Стрелка".
В ведомстве отметили, что в течение 2025 года поступало множество обращений от жителей Автозаводского района с просьбой восстановить прямое транспортное сообщение между северной частью района и центральными площадями города.
Принять участие в голосовании можно до 24 ноября. Опрос проходит на Платформе обратной связи, авторизация осуществляется через портал "Госуслуги".
Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут соединит в Нижнем Новгороде Соцгород-2 и ЖК "Анкудиновский парк".
