Новый автобусный маршрут соединит Сокольское и Нижний Новгород Общество

Фото: Александр Воложанин

Новый межмуниципальный автобусный маршрут № 534 свяжет Сокольское с Нижним Новгородом. Новый маршрут предложили жители Сокольского округа, сообщили в ЦРТС.

Планируется, что маршрут будет проходить через село Зарубино, что позволит соединить населённые пункты Сокольского округа с областным центром по более короткому пути. Благодаря этому время в пути сократится примерно на 30 минут.

Кроме того, новая линия обеспечит транспортную доступность для жителей села Зарубино Городецкого округа и деревни Петухово Борского округа.

Определение перевозчика будет проходить в рамках открытого конкурса.

