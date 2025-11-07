Новый автобусный маршрут соединит Сокольское и Нижний Новгород

Фото:
Новый межмуниципальный автобусный маршрут № 534 свяжет Сокольское с Нижним Новгородом. Новый маршрут предложили жители Сокольского округа, сообщили в ЦРТС.
Планируется, что маршрут будет проходить через село Зарубино, что позволит соединить населённые пункты Сокольского округа с областным центром по более короткому пути. Благодаря этому время в пути сократится примерно на 30 минут.
Кроме того, новая линия обеспечит транспортную доступность для жителей села Зарубино Городецкого округа и деревни Петухово Борского округа.
Определение перевозчика будет проходить в рамках открытого конкурса.
Ранее сообщалось, что маршрут нижегородского автобуса №242 изменится с 1 января 2026 года.
