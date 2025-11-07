Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Новый автобусный маршрут соединит Сокольское и Нижний Новгород

07 ноября 2025 17:45 Общество
Новый автобусный маршрут соединит Сокольское и Нижний Новгород

Фото: Александр Воложанин

Новый межмуниципальный автобусный маршрут № 534 свяжет Сокольское с Нижним Новгородом. Новый маршрут предложили жители Сокольского округа, сообщили в ЦРТС.

Планируется, что маршрут будет проходить через село Зарубино, что позволит соединить населённые пункты Сокольского округа с областным центром по более короткому пути. Благодаря этому время в пути сократится примерно на 30 минут.

Кроме того, новая линия обеспечит транспортную доступность для жителей села Зарубино Городецкого округа и деревни Петухово Борского округа.

Определение перевозчика будет проходить в рамках открытого конкурса.

Ранее сообщалось, что маршрут нижегородского автобуса №242 изменится с 1 января 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

