Новый автобусный маршрут соединит Соцгород-2 и ЖК "Анкудиновский парк"

10 ноября 2025 15:12 Общество
В Нижнем Новгороде планируют запустить новый автобусный маршрут. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Как уточняется, автобус №170 будет курсировать между микрорайоном Соцгород-2, жилым комплексом "Анкудиновский парк", торговым центром "Мега" и станцией метро "Пролетарская".

Ранее стало известно, что с 1 января изменится маршрут автобуса №242. Он будет следовать от ЖК "Анкудиновский парк" до улицы Долгополова через микрорайон Кузнечиха-2, улицы Надежды Сусловой, Бринского и Родионова, а также через площадь Минина и Пожарского.

О других изменениях в системе общественного транспорта, которые ожидаются в начале 2026 года, можно узнать по ссылке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
