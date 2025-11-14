Посетителю бара на улице Касьянова в Нижнем Новгороде проломили голову Происшествия

В одном из баров на улице Касьянова в Нижнем Новгороде произошел серьезный инцидент, в результате которого 59-летний мужчина оказался в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, конфликт вспыхнул в октябре между двумя знакомыми во время совместного распития алкоголя. В ходе ссоры один из участников — ранее судимый местный житель — ударил оппонента кулаком. Потерпевший упал и потерял сознание.

Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого. В отношении него в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В настоящий момент мужчина находится под домашним арестом. В случае признания вины ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дело о халатности возбудили после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова.