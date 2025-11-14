Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 ноября 2025 11:40Посетителю бара на улице Касьянова в Нижнем Новгороде проломили голову
14 ноября 2025 11:03Виновника смертельного ДТП на проспекте на Ленина осудят в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 10:23Что сказал Глеб Никитин о ночной атаке БПЛА в Нижегородской области
14 ноября 2025 07:40Украинский беспилотник сбили этой ночью в Нижегородской области
13 ноября 2025 19:42Дело о халатности завели после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова
13 ноября 2025 19:00Аферисты выманили у нижегородца почти 5 миллионов под видом инвестиций
13 ноября 2025 18:47Более шести тонн немаркированной рыбы на 3,5 млн рублей изъяли в Чкаловске
13 ноября 2025 18:21Свалка в лесополосе загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
13 ноября 2025 17:22Бывшего замглавы Перевоза осудят за смерть мужчины от падения дерева
13 ноября 2025 17:03159 свертков с наркотиками нашли у закладчика в Нижнем Новгороде
Происшествия

Посетителю бара на улице Касьянова в Нижнем Новгороде проломили голову

14 ноября 2025 11:40 Происшествия
Посетителю бара на улице Касьянова в Нижнем Новгороде проломили голову

В одном из баров на улице Касьянова в Нижнем Новгороде произошел серьезный инцидент, в результате которого 59-летний мужчина оказался в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, конфликт вспыхнул в октябре между двумя знакомыми во время совместного распития алкоголя. В ходе ссоры один из участников — ранее судимый местный житель — ударил оппонента кулаком. Потерпевший упал и потерял сознание.

Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого. В отношении него в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В настоящий момент мужчина находится под домашним арестом. В случае признания вины ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дело о халатности возбудили после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Полиция Травма Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 17:22Бывшего замглавы Перевоза осудят за смерть мужчины от падения дерева
12 ноября 2025 15:02Мужчину осудят за травмирование ребенка на празднике в Княгинине
06 ноября 2025 19:15Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных