Мужчину осудят за травмирование ребенка на празднике в Княгинине

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении вреда здоровью малолетнего ребенка. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл 24 августа в Княгинине во время празднования Дня города. Во время концерта на сцену поднялся мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он начал вести себя неадекватно и отказывался покинуть сцену, несмотря на неоднократные замечания.

Находившийся на сцене другой мужчина попытался вывести нарушителя и вытолкнул его. В результате тот потерял равновесие и упал со сцены прямо на 10-летнюю девочку, стоявшую рядом. Ребёнок получил перелом ноги.

Уголовное дело было возбуждено за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершённое в отношении малолетнего. Прокуратура Княгининского района утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

Ход расследования дела находился на контроле в центральном аппарате СКР. Александру Бастрыкину был представлен доклад о ходе расследования.

В сентябре упавший на девочку мужчина получил 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

После инцидента в Княгининском округе провели служебную проверку, по итогам которой от исполнения обязанностей были отстранены два сотрудника, включая начальника отдела культуры.

