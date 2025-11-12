Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 ноября 2025 15:02Мужчину осудят за травмирование ребенка на празднике в Княгинине
12 ноября 2025 13:53Нижегородка фиктивно зарегистрировала 10 мигрантов в комнате общежития
12 ноября 2025 13:30Реку Черную планируют очистить от нефтепродуктов до конца недели
12 ноября 2025 11:35Две аварии с фурами произошли утром на М-7 в Нижегородской области
12 ноября 2025 10:34Росприроднадзор проверяет разлив нефтепродуктов в Кстовском районе
12 ноября 2025 10:15Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками
11 ноября 2025 19:36Наркотики под видом шоколадных шариков хотели доставить в нижегородскую колонию
11 ноября 2025 18:23Водитель нижегородской компании умер перед началом смены
11 ноября 2025 18:01Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области
11 ноября 2025 17:42Нижегородца оштрафовали за взлом "Госуслуг" и передачу чужих данных
Происшествия

Мужчину осудят за травмирование ребенка на празднике в Княгинине

12 ноября 2025 15:02 Происшествия
Мужчину осудят за травмирование ребенка на празднике в Княгинине

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении вреда здоровью малолетнего ребенка. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл 24 августа в Княгинине во время празднования Дня города. Во время концерта на сцену поднялся мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он начал вести себя неадекватно и отказывался покинуть сцену, несмотря на неоднократные замечания.

Находившийся на сцене другой мужчина попытался вывести нарушителя и вытолкнул его. В результате тот потерял равновесие и упал со сцены прямо на 10-летнюю девочку, стоявшую рядом. Ребёнок получил перелом ноги.

Уголовное дело было возбуждено за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершённое в отношении малолетнего. Прокуратура Княгининского района утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

Ход расследования дела находился на контроле в центральном аппарате СКР. Александру Бастрыкину был представлен доклад о ходе расследования.

В сентябре упавший на девочку мужчина получил 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

После инцидента в Княгининском округе провели служебную проверку, по итогам которой от исполнения обязанностей были отстранены два сотрудника, включая начальника отдела культуры.

Ранее сообщалось, что  бывшую сотрудницу дорожной службы в Сарове подозревают в мошенничестве на 2 миллиона рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2025 18:15Экс-глава нижегородской КСП подала в суд на городскую думу
07 ноября 2025 14:23Убившего двух лосей балахнинца осудят в Нижегородской области
06 ноября 2025 19:59Подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин поймали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных