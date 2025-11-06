Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Последние новости рубрики Происшествия
06 ноября 2025 19:59Подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин поймали в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 19:15Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом
06 ноября 2025 18:41Нижегородец попал под машину из-за конфликта с другим водителем
06 ноября 2025 17:21Водитель иномарки протаранил шесть припаркованных машин в Афонине
06 ноября 2025 15:21ФСБ задержала нижегородца за призывы к терроризму
06 ноября 2025 15:05Суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября
06 ноября 2025 13:32Нижегородец угрожал зарезать сожительницу: полиция возбудила дело
06 ноября 2025 13:15Четыре машины сгорели в Верхних Печерах
06 ноября 2025 11:10Производитель квашеной капусты попался на нарушениях в Кстовском районе
06 ноября 2025 10:57Политтехнолог Михаил Халуга встретит Новый год в СИЗО
Происшествия

Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом

06 ноября 2025 19:15 Происшествия
Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти своему знакомому. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. 

По данным следствия, трагедия произошла 13 сентября 2025 года у одного из кафе на улице Зеленой в поселке Ждановском Кстовского района. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес травмы знакомому. От полученных травм потерпевший скончался.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что четырех жительниц Краснобаковского района осудят за зверское убийство должницы.

Ранее сообщалось, что четырех жительниц Краснобаковского района осудят за зверское убийство должницы.

Теги:
Избиение СК Убийство
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
