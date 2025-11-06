Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти своему знакомому. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, трагедия произошла 13 сентября 2025 года у одного из кафе на улице Зеленой в поселке Ждановском Кстовского района. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес травмы знакомому. От полученных травм потерпевший скончался.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что четырех жительниц Краснобаковского района осудят за зверское убийство должницы.