Нижегородец, забивший насмерть своего знакомого, предстанет перед судом

Фото:
Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти своему знакомому. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
По данным следствия, трагедия произошла 13 сентября 2025 года у одного из кафе на улице Зеленой в поселке Ждановском Кстовского района. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес травмы знакомому. От полученных травм потерпевший скончался.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что четырех жительниц Краснобаковского района осудят за зверское убийство должницы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+