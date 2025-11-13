Дело о халатности завели после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова

Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
13 ноября 2025 19:42 Происшествия
В городе Лукоянове Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту получения тяжёлой травмы малолетней воспитанницей детского сада. Об этом 13 ноября сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошёл в октябре. По данным следствия, девочка играла в помещении на деревянной игровой конструкции в форме машины. Во время игры она потеряла равновесие и упала на пол. В момент происшествия сотрудников учреждения рядом не было.

В результате падения ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму. Врачи квалифицировали её как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ — "Халатность". Основанием для начала расследования стали материалы прокурорской проверки.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям (или бездействию) работников дошкольного учреждения.

Ранее сообщалось, что бывшего замглавы Перевоза в Нижегородской области осудят за смерть мужчины от падения дерева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

