Дело о халатности завели после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова

В городе Лукоянове Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту получения тяжёлой травмы малолетней воспитанницей детского сада. Об этом 13 ноября сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Инцидент произошёл в октябре. По данным следствия, девочка играла в помещении на деревянной игровой конструкции в форме машины. Во время игры она потеряла равновесие и упала на пол. В момент происшествия сотрудников учреждения рядом не было.
В результате падения ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму. Врачи квалифицировали её как тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ — "Халатность". Основанием для начала расследования стали материалы прокурорской проверки.
Следователи намерены дать правовую оценку действиям (или бездействию) работников дошкольного учреждения.
