Происшествия

Бывшего замглавы Перевоза осудят за смерть мужчины от падения дерева

13 ноября 2025 17:22 Происшествия
Бывшего замглавы Перевоза будут судить за смерть мужчины от падения дерева

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Перевозский. Его обвиняют в халатности, которая привела к гибели человека. Обвинительное заключение утверждено Арзамасской городской прокуратурой с передачей дела в суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

В региональном СУ СК напомнили, что трагедия произошла утром 28 мая 2025 года возле многоквартирного дома на улице 2-ой микрорайон в Перевозе. На 63-летнего мужчину упало дерево. От полученных травм он скончался. 

Следователи считают, что причиной случившегося стало бездействие чиновника. Он не обеспечил организацию работы межведомственной комиссии, которая должна была проверять состояние зеленых насаждений на территории округа. В результате аварийные деревья вовремя не выявили.

В действиях бывшего замглавы администрации усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Теперь судьбу обвиняемого предстоит решить суду.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту падения ветви дерева на девочку во время прогулки в одном из городских парков Нижнего Новгорода. 

Деревья Перевоз Суд
