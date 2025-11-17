Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 ноября 2025 09:00Водитель ВАЗа разбился насмерть в Дальнеконстантиновском районе
17 ноября 2025 07:30Украинский дрон сбили над Нижегородской областью
16 ноября 2025 15:19Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде
16 ноября 2025 14:38Легковушка вылетела с дороги в Бутурлинском районе: пострадали дети
16 ноября 2025 13:32Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий
16 ноября 2025 12:18Несколько деревянных построек загорелись утром в Канавине
16 ноября 2025 10:09Пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске: пострадавший в больнице
15 ноября 2025 17:18133 антикоррупционных дела направили в суд нижегородские следователи в 2025 году
15 ноября 2025 15:56Мошенники выманили у руководителя нижегородской компании почти 3 млн рублей
15 ноября 2025 14:40Два человека погибли в ДТП под Шахуньей
Происшествия

Водитель ВАЗа разбился насмерть в Дальнеконстантиновском районе

17 ноября 2025 09:00 Происшествия
Водитель ВАЗа погиб, влетев в бетонные блоки в Дальнеконстантиновском районе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 16 ноября, примерно в 17:50, на 39-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов.

По предварительным данным, 66-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2106, превысил допустимую скорость. В результате он не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонные разделительные блоки, установленные между полосами движения.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль вылетел в кювет в Бутурлинском районе, в результате чего пострадали дети.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госавтоинспекция Дальнеконстантиновский район ДТП
Поделиться:
Новости по теме
16 ноября 2025 13:32Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий
16 ноября 2025 10:09Пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске: пострадавший в больнице
15 ноября 2025 14:40Два человека погибли в ДТП под Шахуньей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных