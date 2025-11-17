Водитель ВАЗа разбился насмерть в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 16 ноября, примерно в 17:50, на 39-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов.

По предварительным данным, 66-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2106, превысил допустимую скорость. В результате он не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонные разделительные блоки, установленные между полосами движения.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль вылетел в кювет в Бутурлинском районе, в результате чего пострадали дети.