Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На трассе М-7 в Нижегородской области произошла авария с участием большегруза, причиной которой стала неблагоприятная погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент случился поздним вечером 15 ноября на 31-м километре обхода Нижнего Новгорода. По предварительной информации, 25-летний водитель грузовика марки Volvo с полуприцепом не справился с управлением из-за сложной дорожной обстановки.

Машина сначала врезалась в колесоотбойный брус, после чего съехала с проезжей части и оказалась в кювете.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был доставлен в Кстовскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске.