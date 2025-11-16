Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Последние новости рубрики Происшествия
16 ноября 2025 13:32Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий
16 ноября 2025 12:18Несколько деревянных построек загорелись утром в Канавине
16 ноября 2025 10:09Пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске: пострадавший в больнице
15 ноября 2025 17:18133 антикоррупционных дела направили в суд нижегородские следователи в 2025 году
15 ноября 2025 15:56Мошенники выманили у руководителя нижегородской компании почти 3 млн рублей
15 ноября 2025 14:40Два человека погибли в ДТП под Шахуньей
15 ноября 2025 13:02Троих сотрудников "Теплоэнерго" осудят из-за падения людей в яму с кипятком
15 ноября 2025 10:44Наркотики в чесноке пытались передать арестованному в ИВС Дзержинска
14 ноября 2025 18:05Опасные игрушки изъяли из нижегородских магазинов
14 ноября 2025 17:33Инженер нижегородского "Полета" погиб, упав с лестницы
Происшествия

Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий

16 ноября 2025 13:32 Происшествия
Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На трассе М-7 в Нижегородской области произошла авария с участием большегруза, причиной которой стала неблагоприятная погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент случился поздним вечером 15 ноября на 31-м километре обхода Нижнего Новгорода. По предварительной информации, 25-летний водитель грузовика марки Volvo с полуприцепом не справился с управлением из-за сложной дорожной обстановки.

Машина сначала врезалась в колесоотбойный брус, после чего съехала с проезжей части и оказалась в кювете.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был доставлен в Кстовскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске.

Госавтоинспекция ДТП М-7
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных