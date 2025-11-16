Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий

Фото:
На трассе М-7 в Нижегородской области произошла авария с участием большегруза, причиной которой стала неблагоприятная погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Инцидент случился поздним вечером 15 ноября на 31-м километре обхода Нижнего Новгорода. По предварительной информации, 25-летний водитель грузовика марки Volvo с полуприцепом не справился с управлением из-за сложной дорожной обстановки.
Машина сначала врезалась в колесоотбойный брус, после чего съехала с проезжей части и оказалась в кювете.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был доставлен в Кстовскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
