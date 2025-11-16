Легковушка вылетела с дороги в Бутурлинском районе: пострадали дети Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На трассе в Нижегородской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое человек, в том числе двое малолетних детей. Информацию об этом предоставили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась утром 16 ноября, примерно в 09:45, на 30-м километре автодороги, соединяющей Бутурлино, Сурадеево и Гагино.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Lada Granta превысил безопасную скорость движения. В результате он потерял контроль над транспортным средством, съехал с проезжей части в кювет, после чего машина перевернулась.

В салоне находились пассажиры: 31-летняя женщина, а также двое детей — мальчики в возрасте 7 и 3 лет. Все трое получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Гагинскую центральную районную больницу.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

