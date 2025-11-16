Пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске: пострадавший в больнице

Фото:
В Дзержинске Нижегородской области пешеход оказался в больнице после наезда автомобиля на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 15 ноября около 18:25 у дома № 50 на улице Чапаева. По предварительной информации, водитель 2000 года рождения за рулем "Опеля" выполнял левый поворот на разрешающий сигнал светофора.
В этот момент по пешеходному переходу дорогу также пересекал мужчина 1965 года рождения. Он двигался по "зебре" на зеленый свет.
В результате столкновения пешеход получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что иномарка сбила подростка на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.
