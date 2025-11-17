Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Происшествия

Нижегородская пенсионерка дважды в Москве отдала аферистам около 1,8 млн рублей

17 ноября 2025 12:20 Происшествия
Нижегородская пенсионерка дважды в Москве отдала аферистам около 1,8 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Злоумышленники обманом заставили 65-летнюю нижегородку дважды съездить в Москву, чтобы передать почти 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

По данным полиции, пенсионерке звонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом защиты ее сбережений мужчина убедил женщину снять 700 000 рублей, упаковать их в чёрный пакет и передать незнакомцу в Москве. Для поездки в столицу злоумышленники вызвали для потерпевшей такси. 

Через несколько дней лжеполицейский снова вышел на связь и убедил женщину снять со счета еще 1 080 000 рублей. Эту сумму она также отвезла в Москву и передала неизвестному на одной из улиц. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Ведётся расследование.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными при поступлении звонков от неизвестных. Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону личные данные и не просят проводить финансовые операции.

Если вам сообщают о проблемах с банковским счетом, не поддавайтесь панике, завершите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком или обратитесь в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у руководителя нижегородской компании почти 3 млн рублей. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных