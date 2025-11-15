Мошенники выманили у руководителя нижегородской компании почти 3 млн рублей

Мошенники заставили руководителя нижегородской компании продать авто и перевести им 2,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Злоумышленники представлялись сотрудниками различных ведомств и убедили 62-летнего мужчину в том, что неизвестные пытаются оформить на него кредит под залог его автомобиля. Для отмены подозрительной операции, они предложили продать машину и перевести деньги на так называемый "безопасный" счет.
Потерпевший последовал инструкциям: продал иномарку за 1,7 млн рублей, добавил еще более 1 млн рублей из личных накоплений и перевел всю сумму по указанным реквизитам.
Вскоре мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Правоохранители напоминают: если вам сообщают о подозрительных операциях с вашими счетами, не предпринимайте никаких действий по инструкции неизвестных. Обратитесь в банк напрямую по официальному номеру горячей линии.
Ранее сообщалось, что аферисты выманили у нижегородца почти 5 миллионов под видом инвестиций.
