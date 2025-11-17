Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2025 16:56Т2 обеспечила связью более 60 тысяч жителей сел и деревень в Приволжье
17 ноября 2025 16:05Премия "Серебряный Лучник" начинает прием заявок на юбилейный сезон
17 ноября 2025 15:39Новогоднюю елку устанавливают на площади Минина и Пожарского
17 ноября 2025 15:35Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет 25 ноября
17 ноября 2025 14:26Карьерный форум-2025 собрал 600 нижегородских студентов и 40 работодателей
17 ноября 2025 13:30Журналист Кухаркин объяснил, почему стоит ограничить новогодние фейерверки
17 ноября 2025 13:21Сергачская ЦРБ опровергла слухи о закрытии роддома
17 ноября 2025 12:43На строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде выделено более 14 млрд рублей
17 ноября 2025 12:34Лидером по качеству 4G на трассе М-12 "Москва – Казань" стал Билайн
17 ноября 2025 12:31В Госдуме предложили запретить сокращать бойцов СВО с работы на "гражданке"
Общество

Премия "Серебряный Лучник" начинает прием заявок на юбилейный сезон

17 ноября 2025 16:05 Общество
Премия Серебряный Лучник – Приволжье начинает прием заявок на юбилейный сезон

Фото: организаторы премии

Объявлен старт XV сезона региональной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник" – Приволжье (18+). Это профессиональный конкурс, который объединяет лучших специалистов по связям с общественностью, маркетингу и стратегическим коммуникациям со всего Приволжского федерального округа.

Участие в премии открывает возможности для обмена опытом, знакомства с передовыми практиками отрасли и выхода на федеральный уровень. Победители регионального этапа получают шанс представить свои проекты на Национальной премии "Серебряный Лучник", а лучший проект ПФО автоматически попадет в шорт-лист. 

Прием заявок на участие открыт на официальном сайте и продлится до 22 декабря 2025 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Проекты принимаются в шести номинациях:

  • Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты;
  • Корпоративные коммуникации;
  • Маркетинговые коммуникации;
  • Культурно-просветительские проекты;
  • Коммуникация в сфере креативных индустрий;
  • Продвижение государственных и общественных программ.

Конкурс проходит в два этапа. Сначала проводится заочный отбор, по итогам которого формируется шорт-лист. Далее, в январе 2026 года, финалисты представят свои проекты очно в Нижнем Новгороде. Именно тогда будут определены лауреаты XV региональной премии.

По словам исполнительного директора премии Анны Айзенштадт, каждый год премия собирает до сотни заявок почти из всех регионов ПФО.

"На "Серебряном Лучнике" не просто показывают кейсы, а задают тренды: креативные, технологичные, с красочным региональным колоритом", - отметила она. 

НОИЦ является информационным партнером мероприятия. 

Ранее сообщалось о страте III Всероссийской муниципальной премии "Служение". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Премия
Поделиться:
Новости по теме
14 ноября 2025 18:17Лауреатов премии "Клиника года-2025" наградили в Нижнем Новгороде
10 ноября 2025 12:45Глеб Никитин включен в шорт-лист награды "Знание.Премия"
05 октября 2025 16:40Премию за развитие корпоративного спорта запускают в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных