Премия "Серебряный Лучник" начинает прием заявок на юбилейный сезон Общество

Фото: организаторы премии

Объявлен старт XV сезона региональной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник" – Приволжье (18+). Это профессиональный конкурс, который объединяет лучших специалистов по связям с общественностью, маркетингу и стратегическим коммуникациям со всего Приволжского федерального округа.

Участие в премии открывает возможности для обмена опытом, знакомства с передовыми практиками отрасли и выхода на федеральный уровень. Победители регионального этапа получают шанс представить свои проекты на Национальной премии "Серебряный Лучник", а лучший проект ПФО автоматически попадет в шорт-лист.

Прием заявок на участие открыт на официальном сайте и продлится до 22 декабря 2025 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Проекты принимаются в шести номинациях:

Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты;

Корпоративные коммуникации;

Маркетинговые коммуникации;

Культурно-просветительские проекты;

Коммуникация в сфере креативных индустрий;

Продвижение государственных и общественных программ.

Конкурс проходит в два этапа. Сначала проводится заочный отбор, по итогам которого формируется шорт-лист. Далее, в январе 2026 года, финалисты представят свои проекты очно в Нижнем Новгороде. Именно тогда будут определены лауреаты XV региональной премии.

По словам исполнительного директора премии Анны Айзенштадт, каждый год премия собирает до сотни заявок почти из всех регионов ПФО.

"На "Серебряном Лучнике" не просто показывают кейсы, а задают тренды: креативные, технологичные, с красочным региональным колоритом", - отметила она.

НОИЦ является информационным партнером мероприятия.

