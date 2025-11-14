Лауреатов премии "Клиника года-2025" наградили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лауреатов ежегодной премии "Клиника года-2025". Торжественное мероприятие состоялось 14 ноября в Нижегородском областном информационном центре и стало уже одиннадцатым по счету. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

Победители определялись по итогам открытого голосования, которое проходило на сайте "Комсомольская правда" с 20 августа по 24 октября. За своих любимых врачей и клиники нижегородцы отдали в общей сложности 200 тысяч голосов.

Награды были вручены по 25 номинациям, включая специальную категорию "Врач года", в которой отметили самых квалифицированных специалистов региона. Среди лауреатов оказались как представители государственных, так и частных медицинских учреждений.

Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко подчеркнула важность открытости и доступности медицинской помощи.

"Вы стараетесь соответствовать всем основным принципам медицины. Очень важно, что в течение всех этих лет премия объединяет частные и государственные клиники — мы все работаем ради человека," - сказала она.

Редактор издания "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде Юлия Василишина отметила высокий уровень доверия, которое пациенты оказывают своим врачам.

"Из года в год нижегородцы доверяют вам самое ценное — свое здоровье. И вы оправдываете это доверие, оставаясь настоящими профессионалами и замечательными людьми", - добавила она.

Ранее сообщалось, что нижегородские хирурги впервые провели трансплантацию почки.