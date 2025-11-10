Глеб Никитин включен в шорт-лист награды "Знание.Премия"

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
10 ноября 2025 12:45 Политика
Глеб Никитин вошел в шорт-лист награды Знание.Премия

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин включён в шорт-лист национальной просветительской награды "Знание.Премия". Он стал номинантом в категории "За вклад в сохранение традиционных ценностей". Об этом сообщили в Российском обществе "Знание". 

Отмечается, что под руководством Глеба Никитина в регионе реализуется масштабная демографическая программа "Основа — Нижегородский проект жизни". Особое внимание уделено мерам поддержки семей: в частности, введены выплаты "Родительского основного дохода" — 1 миллион рублей за каждого новорождённого, с учётом федерального маткапитала. Они были высоко оценены на федеральном уровне и рекомендованы для распространения по всей стране.

В декабре 2024 года Глеб Никитин объявил 2025–2030 годы Пятилетием семьи. Запущена система "Скорая демографическая помощь", которая помогает женщинам в трудной жизненной ситуации еще до обращения в клинику. Внедряются пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных, запущена услуга "Социальная няня", открыты кабинеты медико-социальной помощи в поликлиниках. Предусмотрены и дополнительные выплаты для семей с детьми.

С 2024 года в регионе внедрена концепция Единой модели помощи детям, запущен ресурсный центр "Дети в семье" для поддержки семей в кризисных ситуациях и профилактики социального сиротства, расширена программа диспансеризации жителей репродуктивного возраста и другие. 

Инициатива губернатора по ограничению оборота курительных устройств получила поддержку президента России. Нижегородская область готовилась стать пилотным регионом, прежде чем решение о запрете было распространено на федеральный уровень.

Среди других значимых проектов — межрегиональная программа "Уроки с путешествием", реализуемая совместно с Волгоградской областью. Все десятиклассники региона отправляются в Волгоград, где знакомятся с историей Великой Отечественной войны. В ответ волгоградские школьники посещают Нижний Новгород. В 2025 году география проекта расширилась: лучшие ученики и активисты отправились в Минск и Брест.

Глеб Никитин активно использует социальные сети для просветительской работы. Его телеграм-канал насчитывает более 50 тысяч подписчиков, а страница во "ВКонтакте" — 197 тысяч. Также он запустил собственный канал в мессенджере Max.

По словам генерального директора Российского общества "Знание" Максима Древаля, участники премии — это люди, которые своим примером укрепляют страну и передают уникальные знания.

В этом сезоне в шорт-лист вошли 112 номинантов из 18 730 конкурсантов. Финалисты представят свои инициативы Почетному жюри в ноябре в Москве. 

Ранее Глеб Никитин в интервью рассказал о своих главных достижениях на посту губернатора Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Глеб Никитин Общество "Знание"
