Легковушка улетела в кювет под Арзамасом

В ночь на 18 ноября в городском округе Арзамас произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Около 00:10 на 263-м километре автодороги Владимир — Муром — Арзамас 27-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением. Машина съехала с трассы и опрокинулась в кювет.

Мужчина получил травмы и был доставлен на автомобиле скорой помощи в больницу имени Владимирского в Арзамасе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

