Легковушка улетела в кювет под Арзамасом

В ночь на 18 ноября в городском округе Арзамас произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Около 00:10 на 263-м километре автодороги Владимир — Муром — Арзамас 27-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением. Машина съехала с трассы и опрокинулась в кювет.
Мужчина получил травмы и был доставлен на автомобиле скорой помощи в больницу имени Владимирского в Арзамасе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль загорелся на ходу на Бору.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+