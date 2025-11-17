Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Происшествия

Таксист врезался в ограждение на Борском мосту: пострадал пассажир

17 ноября 2025 14:50
Таксист врезался в ограждение на Борском мосту: пострадал пассажир

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

ДТП с участием автомобиля такси произошло 17 ноября на Борском мосту. Об этом рассказали в нижегородской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, таксист 1971 года рождения не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение.

В результате инцидента пострадал пассажир, мужчина 1982 года рождения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и разбился насмерть на автодороге Нижний Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе. А в Бутурлинском районе автомобиль вылетел с дороги в кювет, в результате чего пострадали дети.

  

Теги:
Борский мост Госавтоинспекция ДТП
