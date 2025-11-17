Таксист врезался в ограждение на Борском мосту: пострадал пассажир

Фото:
ДТП с участием автомобиля такси произошло 17 ноября на Борском мосту. Об этом рассказали в нижегородской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, таксист 1971 года рождения не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение.
В результате инцидента пострадал пассажир, мужчина 1982 года рождения.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства этого происшествия.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и разбился насмерть на автодороге Нижний Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе. А в Бутурлинском районе автомобиль вылетел с дороги в кювет, в результате чего пострадали дети.
