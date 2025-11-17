Легковой автомобиль загорелся на ходу на Бору

Фото:
На Стеклозаводском шоссе в городском округе город Бор произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.
Пламя охватило около 5 квадратных метров площади. На место происшествия оперативно прибыли пять огнеборцев, которые быстро локализовали и потушили пожар.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать техническая неисправность одного из компонентов транспортного средства.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Спасатели напоминают водителям: регулярно проходите техническое обслуживание, обращайте внимание на любые сбои в работе автомобиля, доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам и всегда держите в машине исправный огнетушитель.
Ранее сообщалось, что несколько деревянных построек вспыхнули в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
