Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
18 ноября 2025 13:52Проект благоустройства Почаинского оврага могут лишить финансирования
17 ноября 2025 17:47На 12% выросла выработка у нижегородского изготовителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда"
17 ноября 2025 17:34Здание телефонной станции продают в Нижнем Новгороде за 430 млн рублей
17 ноября 2025 15:24Более 95 миллионов рублей выделено на капремонт подъезда к Кузнечихе
17 ноября 2025 15:02ОМК укрепила позиции среди лучших работодателей РФ по версии Forbes
17 ноября 2025 13:05Более 100 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область в октябре
17 ноября 2025 11:00Участок площадью 10 га в Лыскове выставили на торги под КРТ
15 ноября 2025 18:00Половина нижегородцев поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю
15 ноября 2025 13:58Нижегородцы обменяли мелочь на 4 миллиона рублей во время "Монетной недели"
15 ноября 2025 12:30Глеб Никитин встретится с нижегородскими предпринимателями 19 ноября
Экономика

Проект благоустройства Почаинского оврага могут лишить финансирования

18 ноября 2025 13:52 Экономика
Террасный парк в Почаинском овраге может лишиться финансирования из-за нарушений

Фото: правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию проекта благоустройства Почаинского оврага в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Корректировки затронули правила финансирования из областного бюджета, направленного на редевелопмент исторических территорий города. В частности, речь идет о проекте террасного парка в рамках комплексного развития Нижегородской агломерации.

Согласно новой редакции документа, региональные власти получили право приостанавливать предоставление субсидий в случае нарушения администрацией условий соглашения. Финансирование может быть возобновлено поэтапно — по мере устранения выявленных нарушений и подтверждения достижения отдельных результатов, предусмотренных соглашением.

Обновленный порядок вступает в силу с момента подписания документа. При этом положения о приостановке субсидий распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2024 года. Новая редакция порядка в целом начнет действовать с 1 января 2025 года.

Напомним, благоустройство террасного парка в Почаинском овраге стартовало в 2023 году. Изначально завершить работы планировалось в 2025-м, однако сроки были официально продлены до 10 ноября 2026 года. 

Ранее также сообщалось, что на строительство тоннеля в овраге дополнительно выделят 163 миллиона рублей. Эти средства заложили в бюджет города на 2025–2027 годы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Почаинский овраг Субсидии
Поделиться:
Новости по теме
31 октября 2025 12:25Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде выполнено на 45%
28 октября 2025 08:00Дорожные ограничения в Почаинском овраге не сняли из-за корректировки проекта
20 октября 2025 15:14Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных