Проект благоустройства Почаинского оврага могут лишить финансирования Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию проекта благоустройства Почаинского оврага в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Корректировки затронули правила финансирования из областного бюджета, направленного на редевелопмент исторических территорий города. В частности, речь идет о проекте террасного парка в рамках комплексного развития Нижегородской агломерации.

Согласно новой редакции документа, региональные власти получили право приостанавливать предоставление субсидий в случае нарушения администрацией условий соглашения. Финансирование может быть возобновлено поэтапно — по мере устранения выявленных нарушений и подтверждения достижения отдельных результатов, предусмотренных соглашением.

Обновленный порядок вступает в силу с момента подписания документа. При этом положения о приостановке субсидий распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2024 года. Новая редакция порядка в целом начнет действовать с 1 января 2025 года.

Напомним, благоустройство террасного парка в Почаинском овраге стартовало в 2023 году. Изначально завершить работы планировалось в 2025-м, однако сроки были официально продлены до 10 ноября 2026 года.

Ранее также сообщалось, что на строительство тоннеля в овраге дополнительно выделят 163 миллиона рублей. Эти средства заложили в бюджет города на 2025–2027 годы.