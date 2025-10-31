Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде выполнено на 45%

Фото:
Концессионер проекта по реконструкции берегоукрепительных сооружений ООО "Черниговская набережная" расторг договоры с прежним генеральным подрядчиком — компанией ООО "Стройкомплект". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве строительства.
По его данным, причиной стали низкие темпы работ и их фактическое приостановление. После расторжения договоров концессионер подал иск в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием вернуть подрядчиком неотработанного аванса в размере 577 млн рублей.
Дополнительной причиной для отказа от услуг "Стройкомплекта" стало отрицательное заключение государственной экспертизы по проектной документации. Это не позволяет заказчику принять и оплатить выполненные работы.
"Поэтому объем и стоимость работ будут определяться в судебном порядке", - добавили в ведомстве.
Для завершения реконструкции к проекту уже привлечены новые подрядчики. По оценке концессионера, текущая готовность объекта составляет около 45-47%. Согласно условиям соглашения, завершить все работы планируется к концу 2026 года.
Напомним, работы выполнялись в рамках концессионного соглашения от 12 августа 2021 года. Согласно документу, предусмотрена реконструкция инженерных защит и укрепление склона в районе улицы Черниговской. Работы стартовали весной 2023 года.
Берегоукрепление правого берега Оки — ключевая часть масштабного инфраструктурного проекта по комплексной трансформации улицы Черниговской. Сообщалось, что реновация набережной от метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде должна завершиться в 2029 году. Торжественная церемония, посвященная старту масштабного проекта, состоялась в 2023 году. На этой территории будут построены две высотки, два детсада и комьюнити-центр. Проект реализует девелоперская компания GloraX.
Добавим, что в апреле 2025 года администрация Нижнего Новгорода утвердила дизайн-код улицы Черниговской. А в мае стало известно, что старинные лабазы на набережной превратят в гостиницы.
