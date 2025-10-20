Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили

20 октября 2025 15:14 Общество
Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили

Благоустройство территории Мещерского озера в формате государственно-частного партнерства отложили на неопределенный срок. Это следует из ответа регионального минэкономразвития на запрос НИА "Нижний Новгород".

Как сообщалось в марте, инициатором концессионной инициативы выступил девелопер "ФСК Регион". Проект предполагал масштабное обновление территории. Вдоль берегов предлагалось сделать зону аттракционов и установить колесо обозрения, благоустроить пляжи, создать велодорожки и прогулочные маршруты. 

Отмечалось, что на реализацию задуманного может уйти 1,5 года.

Редакция обратилась в министерство экономразвития и инвестиций Нижегородской области, чтобы узнать о судьбе проекта. Там сказали, что регион по-прежнему в нем заинтересован. Но с учетом нынешней макроэкономической ситуации считает целесообразным вернуться к обсуждению возможности его реализации позднее.

Благоустройство инвесторы Мещерское озеро
