Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили

Благоустройство территории Мещерского озера в формате государственно-частного партнерства отложили на неопределенный срок. Это следует из ответа регионального минэкономразвития на запрос НИА "Нижний Новгород".
Как сообщалось в марте, инициатором концессионной инициативы выступил девелопер "ФСК Регион". Проект предполагал масштабное обновление территории. Вдоль берегов предлагалось сделать зону аттракционов и установить колесо обозрения, благоустроить пляжи, создать велодорожки и прогулочные маршруты.
Отмечалось, что на реализацию задуманного может уйти 1,5 года.
Редакция обратилась в министерство экономразвития и инвестиций Нижегородской области, чтобы узнать о судьбе проекта. Там сказали, что регион по-прежнему в нем заинтересован. Но с учетом нынешней макроэкономической ситуации считает целесообразным вернуться к обсуждению возможности его реализации позднее.
