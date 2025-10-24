Нижегородцам рассказали, как продвигается строительство домов под расселение Общество

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается возведение трёх многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. Работы выполняются по муниципальному заказу в рамках первого этапа программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года". Реализация первого этапа рассчитана на 2024–2026 годы.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте строительства и капитального ремонта, муниципальные контракты на проектирование и возведение домов были заключены во втором квартале 2024 года.

На объекте по улице Садовой рядом с домом №24 в Автозаводском районе завершено устройство фундамента, монолитного железобетонного каркаса, фасада и кровли. Проложены наружные и внутренние инженерные сети. Сейчас ведутся работы по чистовой отделке квартир и помещений общего пользования, благоустройству двора и установке наружного освещения.

В Сормовском районе на улице Зайцева у дома №22 уже готовы фундамент, железобетонный каркас и кровля здания. Завершается оформление фасада, продолжается монтаж внутренних инженерных сетей и отделка квартир. Одновременно благоустраивается прилегающая территория и монтируется уличное освещение.

На стройплощадке по улице 40 лет Победы рядом с домами №12 и №13 в Приокском районе, завершено устройство фундамента и монолитных конструкций первых двух секций. Работы на третьей секции подходят к концу. Сейчас ведётся кирпичная кладка стен, штукатурные и фасадные работы, устанавливаются окна, монтируются инженерные сети, благоустраивается дворовая территория.

Проектная документация по дому на улице 40 лет Победы получила положительное заключение госэкспертизы. Из-за перепада высот до 1,8 метра между строящимся зданием и домом №14 предусмотрено возведение подпорной стенки. Она обеспечит укрепление грунта и создаст устойчивую горизонтальную площадку для качественного благоустройства.

Кроме того, проектом предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок. Для их размещения проведена вырубка части зелёных насаждений, однако в рамках благоустройства будет выполнено компенсационное озеленение.

Сроки строительства определены в соответствии с графиком реализации первого этапа программы и утверждённым объёмом финансирования.

Напомним, в сентябре 2025 года прокуратура Нижнего Новгорода провела выездную проверку на объекте по улице 40 лет Победы. По ее итогам генеральному подрядчику было вынесено предостережение о недопустимости срыва сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

Сообщалось, что в Сормовском районе построят еще один дом для переселения граждан из аварийного жилья.

Также мы рассказывали, что к 2028 году в Нижнем Новгороде расселят 250 аварийных МКД.