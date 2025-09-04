636 млн рублей выделено на строительство дома для переселенцев в Молитовке Общество

Фото: Александр Воложанин

На строительство многоэтажного дома в Ленинском районе для переселения жителей из аварийного жилья выделено 636,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода". Объект разместится рядом с домом №10 по улице Голубева, вблизи остановки общественного транспорта "Школа-интернат".

Работы должны быть завершены до 30 октября 2027 года.

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Строительство будет профинансировано из бюджета города и субсидий областного бюджета за 2026 и 2027 годы. Общая стоимость контракта составляет 636,47 млн рублей, из которых 622,1 млн рублей предусмотрено непосредственно на строительные работы. Ещё 14,37 млн рублей направят на проектирование и инженерные изыскания.



Согласно технической документации, дом будет каркасным, выполненным из монолитного железобетона с заполнением легкобетонными блоками. Фасад оформят декоративной штукатуркой. Предусмотрено 10 надземных этажей, общая площадь здания — около 7 200 кв. м, строительный объём — порядка 22 320 куб. м. Все параметры будут уточнены в ходе проектирования.

В доме разместятся одно-, двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры. Общая площадь жилых помещений составит не менее 5 248 кв. м. Первый этаж будет адаптирован под нужды маломобильных граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне Молитовка, помимо жилого дома, планируется строительство дополнительного корпуса школы №106.