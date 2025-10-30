В Нижнем Новгороде приостановлен конкурс на строительство дома для переселенцев Экономика

Конкурс на поиск подрядчика на проектирование и строительство десятиэтажного дома для переселенцев в Сормовском районе Нижнего Новгорода временно приостановлен из-за жалобы одного из участников. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Напомним, многоэтажный дом планируется построить в границах улиц 8 Марта, Достоевского, Рабфаковской и Болотной. Общая площадь здания составит 21 тысячу квадратных метров, в нем разместят 280 квартир, включая жилье для маломобильных граждан, а также встроенные офисные помещения на первом этаже. Завершение строительных работ намечено на октябрь 2027-го.

Конкурс был объявлен в конце сентября. Уже 21 октября сообщалось, что определение поставщика завершено, однако название компании-победителя не было раскрыто. Начальная стоимость контракта составляла 1,49 млрд рублей. Победитель конкурса предложил выполнить работы за 1,48 млрд рублей — почти на 15 млн меньше стартовой цены. Заявки подали два участника, однако одна из них была отклонена из-за несоответствия требованиям.

Именно отклоненная компания — АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" — обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. В заявлении организация указывает, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе, не предоставив обоснования отклонения их заявки в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок. Кроме того, в жалобе отмечается, что решение комиссии было основано на формальных признаках, связанных с уровнем ответственности участника в компенсационном фонде СРО, при том что компания имела право на участие и, в случае победы, была готова увеличить уровень ответственности, как того требует законодательство.

Дирекция по строительству считает, что действия заказчика привели к необоснованному ограничению числа участников и нарушению принципов конкуренции. Компания просит признать нарушения существенными, обязать организатора конкурса их устранить и приостановить заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу.

На период рассмотрения жалобы процедура определения поставщика была приостановлена.

Добавим, что в настоящее время в Нижнем Новгороде продолжается строительство трех многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, в том числе в Сормовском районе на улице Зайцева.

