Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 октября 2025 17:58В Нижнем Новгороде приостановлен конкурс на строительство дома для переселенцев
30 октября 2025 17:19Нижегородской области выделят 6,4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
30 октября 2025 14:32Клиенты Почта Банка могут перейти в ВТБ в пару кликов
30 октября 2025 11:40Выяснилось, кто в Нижегородской области может выйти на пенсию досрочно
30 октября 2025 10:42Ледовый дворец в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество
30 октября 2025 10:35Котюсов заявил о кадровом голоде в нижегородском общепите
30 октября 2025 10:11Рустам Досаев: "Без субсидий не будет импортозамещения в судостроении"
29 октября 2025 19:41Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года
29 октября 2025 16:32Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах
29 октября 2025 15:44Нижегородские судостроители просят Минпромторг не требовать возврата субсидий
Экономика

В Нижнем Новгороде приостановлен конкурс на строительство дома для переселенцев

30 октября 2025 17:58 Экономика
В Нижнем Новгороде приостановлен конкурс на строительство дома для переселенцев

Конкурс на поиск подрядчика на проектирование и строительство десятиэтажного дома для переселенцев в Сормовском районе Нижнего Новгорода временно приостановлен из-за жалобы одного из участников. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Напомним, многоэтажный дом планируется построить в границах улиц 8 Марта, Достоевского, Рабфаковской и Болотной. Общая площадь здания составит 21 тысячу квадратных метров, в нем разместят 280 квартир, включая жилье для маломобильных граждан, а также встроенные офисные помещения на первом этаже. Завершение строительных работ намечено на октябрь 2027-го.

Конкурс был объявлен в конце сентября. Уже 21 октября сообщалось, что определение поставщика завершено, однако название компании-победителя не было раскрыто. Начальная стоимость контракта составляла 1,49 млрд рублей. Победитель конкурса предложил выполнить работы за 1,48 млрд рублей — почти на 15 млн меньше стартовой цены. Заявки подали два участника, однако одна из них была отклонена из-за несоответствия требованиям.

Именно отклоненная компания — АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" — обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. В заявлении организация указывает, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе, не предоставив обоснования отклонения их заявки в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок. Кроме того, в жалобе отмечается, что решение комиссии было основано на формальных признаках, связанных с уровнем ответственности участника в компенсационном фонде СРО, при том что компания имела право на участие и, в случае победы, была готова увеличить уровень ответственности, как того требует законодательство.

Дирекция по строительству считает, что действия заказчика привели к необоснованному ограничению числа участников и нарушению принципов конкуренции. Компания просит признать нарушения существенными, обязать организатора конкурса их устранить и приостановить заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу.

На период рассмотрения жалобы процедура определения поставщика была приостановлена.

Добавим, что в настоящее время в Нижнем Новгороде продолжается строительство трех многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, в том числе в Сормовском районе на улице Зайцева

Также сообщалось, что по жалобе компании ООО "Ремстрой" приостановили закупку на строительство корпуса школы №103 в Верхних Печерах. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жалобы Строительство
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 11:14Подрядчик начал подготовку к возведению дома для переселенцев в Молитовке
26 сентября 2025 12:34На переселение нижегородцев из аварийного жилья выделили еще 1,8 млрд рублей
07 сентября 2025 10:34636 млн рублей выделено на строительство дома для переселенцев в Молитовке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных