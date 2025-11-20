Истязание детей в саду в Павлове обернулось уголовным делом Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за издевательств над малышами в одном из детсадов в Павлове. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Поводом стала информация, обнародованная в сюжете программы "Кстати" (16+). По данным телевизионщиков, воспитатели ясельной группы позволяли себе грубое и унизительное обращение с детьми, используя нецензурную лексику и оскорбления. Родители, обеспокоенные изменениями в поведении своих малышей, начали собственное расследование. Одна из матерей, заметив, что ребенок впадает в истерику при виде няни группы, спрятала в его одежде диктофон. Прослушав запись, она была потрясена услышанным. На аудиозаписи, по словам родителей, зафиксированы не только грубые высказывания в адрес детей, но и возможные случаи физического воздействия. Родители направили жалобы на имя заведующий детсадом и в управление образования.

В беседе с журналистами заведующая и начальник управления образования сообщили, что проводится проверка, по итогам которой будут приниматься меры.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

