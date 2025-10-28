Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 октября 2025 12:06Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram
28 октября 2025 11:46Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области
28 октября 2025 11:17Полиция начала проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире
28 октября 2025 11:03Нижегородская шестиклассница стала жертвой травли в Telegram
27 октября 2025 20:00Рецидивист вновь попался на незаконной вырубке сосен в Вадском районе
27 октября 2025 19:33Нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами
27 октября 2025 19:10Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки
27 октября 2025 18:37Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео
27 октября 2025 18:18Иномарка сбила 10-летнюю девочку около Советской площади — видео
27 октября 2025 18:03Нижегородец пострадал при попытке вскрыть сейф болгаркой
Происшествия

Нижегородская шестиклассница стала жертвой травли в Telegram

28 октября 2025 11:03 Происшествия
Нижегородская шестиклассница стала жертвой травли в Telegram

Фото: программа "Кстати" (16+)

В Нижегородской области 13-летняя ученица шестого класса стала жертвой жестокой травли со стороны одноклассников. Сначала ее обижали лично, а затем начали оскорблять в телеграм-канале, на который подписаны сотни человек, сообщает программа "Кстати" (16+).

В сообщениях школьнице желают смерти, оскорбляют ее семью и дом, называя его "бомжатником". Она рассказала, что учителя были в курсе происходящего, но не смогли повлиять на ситуацию. По ее словам, один из одноклассников регулярно пинает и бьет ее в школе. Попытки поговорить с ним не помогли. Кроме того, в канале также оскорбляли сестер девочки.

Мать школьницы узнала о происходящем от соседа, которого случайно добавили в канал. Он сообщил ей, что в чате публикуются оскорбления в адрес всей семьи. Женщина обратилась в школу и полицию. Там заверили, что дети поставлены на профилактический учет, с ними проведены беседы. Однако спустя всего несколько дней травля возобновилась.

В школе подтвердили, что знают о ситуации. Завуч отметила, что с детьми и родителями провели разъяснительные беседы. При этом она подчеркнула, что в чате обсуждают не только одну девочку, а администрация школы регулярно призывает учеников не участвовать в подобных сообществах.

Мать одного из инициаторов буллинга считает, что к ее семье предъявляют необоснованные претензии, так как ее сын не единственный участник травли.

"Он не один участвует. Значит, подросткам это также интересно. Он просто такой ребенок. Он это (канал в Telegram. - Прим. ред.) создал и привел своих друзей в этот круг. Я, конечно, этого не одобряю. Это нехорошо, но детям интересно, они туда вступают", - рассказала она.

Сам мальчик отрицает, что является создателем канала, и утверждает, что девочку не принимает весь класс, потому что считают ее "изгоем".

Несмотря на то, что школа и полиция проинформированы, мать девочки намерена обратиться в прокуратуру.

К слову, после выхода программы все публикации в телеграм-канале были удалены, а администратор заявил, что "не думал, что ситуация зайдёт так далеко", и попросил не обижаться тех, кого оскорбляли.

Ранее сообщалось, что ученика небезызвестной нижегородской школы №117 поставили на колени и заставили извиняться на видео.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Буллинг Дети Интернет
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 17:47Нижегородский депобр поделился подробностями "инцидента" в школе №117
18 апреля 2025 11:03История с травлей школьника в Первомайске вызвала вопросы у омбудсмена Ушаковой
16 апреля 2025 17:27История с издевательствами над школьником в Первомайске дошла до Бастрыкина
18 марта 2025 21:24Нижегородцам рассказали, как распознать буллинг и помочь ребенку
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных