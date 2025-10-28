Нижегородская шестиклассница стала жертвой травли в Telegram Происшествия

Фото: программа "Кстати" (16+)

В Нижегородской области 13-летняя ученица шестого класса стала жертвой жестокой травли со стороны одноклассников. Сначала ее обижали лично, а затем начали оскорблять в телеграм-канале, на который подписаны сотни человек, сообщает программа "Кстати" (16+).

В сообщениях школьнице желают смерти, оскорбляют ее семью и дом, называя его "бомжатником". Она рассказала, что учителя были в курсе происходящего, но не смогли повлиять на ситуацию. По ее словам, один из одноклассников регулярно пинает и бьет ее в школе. Попытки поговорить с ним не помогли. Кроме того, в канале также оскорбляли сестер девочки.

Мать школьницы узнала о происходящем от соседа, которого случайно добавили в канал. Он сообщил ей, что в чате публикуются оскорбления в адрес всей семьи. Женщина обратилась в школу и полицию. Там заверили, что дети поставлены на профилактический учет, с ними проведены беседы. Однако спустя всего несколько дней травля возобновилась.

В школе подтвердили, что знают о ситуации. Завуч отметила, что с детьми и родителями провели разъяснительные беседы. При этом она подчеркнула, что в чате обсуждают не только одну девочку, а администрация школы регулярно призывает учеников не участвовать в подобных сообществах.

Мать одного из инициаторов буллинга считает, что к ее семье предъявляют необоснованные претензии, так как ее сын не единственный участник травли.

"Он не один участвует. Значит, подросткам это также интересно. Он просто такой ребенок. Он это (канал в Telegram. - Прим. ред.) создал и привел своих друзей в этот круг. Я, конечно, этого не одобряю. Это нехорошо, но детям интересно, они туда вступают", - рассказала она.

Сам мальчик отрицает, что является создателем канала, и утверждает, что девочку не принимает весь класс, потому что считают ее "изгоем".

Несмотря на то, что школа и полиция проинформированы, мать девочки намерена обратиться в прокуратуру.

К слову, после выхода программы все публикации в телеграм-канале были удалены, а администратор заявил, что "не думал, что ситуация зайдёт так далеко", и попросил не обижаться тех, кого оскорбляли.

