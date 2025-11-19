Нижегородский депобр разъяснил правила посещения туалета во время уроков

Фото:
С учителями и школьниками проведут дополнительную разъяснительную работу по вопросу посещения туалета учащимися во время занятий. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.
Отмечается, что в действующем законодательстве об образовании нет отдельной нормы, прямо регулирующей возможность выхода школьников в туалет во время уроков. А на основании общих положений закона можно заключить, что подобные запреты нарушают права обучающихся.
"Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья", - заявили в депобре.
Поводом для реакции властей стали обращения российских школьников к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В одном из писем, направленном детьми из школы №85 Нижнего Новгорода, сообщалось, что директор учебного заведения якобы запретил учащимся покидать класс во время урока для посещения туалета. Позднее администрация школы №85 опровергла информацию о существовании таких ограничений.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начал работу анонимный онлайн-чат психологической поддержки "Мы с тобой онлайн".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+