Нижегородский депобр разъяснил правила посещения туалета во время уроков Общество

Фото: Александр Воложанин

С учителями и школьниками проведут дополнительную разъяснительную работу по вопросу посещения туалета учащимися во время занятий. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

Отмечается, что в действующем законодательстве об образовании нет отдельной нормы, прямо регулирующей возможность выхода школьников в туалет во время уроков. А на основании общих положений закона можно заключить, что подобные запреты нарушают права обучающихся.

"Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья", - заявили в депобре.

Поводом для реакции властей стали обращения российских школьников к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В одном из писем, направленном детьми из школы №85 Нижнего Новгорода, сообщалось, что директор учебного заведения якобы запретил учащимся покидать класс во время урока для посещения туалета. Позднее администрация школы №85 опровергла информацию о существовании таких ограничений.

