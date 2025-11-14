ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 ноября 2025 16:05Уголовное дело возбудили после проверки в Кстовской ЦРБ
14 ноября 2025 15:48Последствия пожара на свалке у Московского шоссе ликвидируют до сих пор
14 ноября 2025 15:16Пятеро нижегородцев предстанут перед судом за стрельбу по автобусу
14 ноября 2025 13:52Четыре автомобиля столкнулись на Белинке в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 13:39Мужчина погиб на пожаре из-за сигареты в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 11:40Посетителю бара на улице Касьянова в Нижнем Новгороде проломили голову
14 ноября 2025 11:03Виновника смертельного ДТП на проспекте на Ленина осудят в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 10:23Что сказал Глеб Никитин о ночной атаке БПЛА в Нижегородской области
14 ноября 2025 07:40Украинский беспилотник сбили этой ночью в Нижегородской области
13 ноября 2025 19:42Дело о халатности завели после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова
Происшествия

Последствия пожара на свалке у Московского шоссе ликвидируют до сих пор

14 ноября 2025 15:48 Происшествия
Последствия пожара на свалке в районе Московском шоссе ликвидируют до сих пор

Фото: МКУ "ГОЧС Нижнего Новгорода"

В Нижнем Новгороде 14 ноября продолжается ликвидация последствий пожара на несанкционированной свалке. Напомним, возгорание произошло накануне в лесополосе на Московском шоссе.

По данным МКУ "ГОЧС Нижнего Новгорода", открытое горение ликвидировано. В настоящее время привлеченные сотрудники с использованием спецтехники проводят просыпку территории.

Ситуация остается на контроле городских властей и министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ночью на пожаре погиб мужчина из-за сигареты.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство Пожар Свалки
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 18:46Пожар в Дзержинске привел к госпитализации двоих человек
10 ноября 2025 12:03Частный дом загорелся в Канавине
08 ноября 2025 17:4560-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Павловском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных