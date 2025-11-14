Последствия пожара на свалке у Московского шоссе ликвидируют до сих пор Происшествия

Фото: МКУ "ГОЧС Нижнего Новгорода"

В Нижнем Новгороде 14 ноября продолжается ликвидация последствий пожара на несанкционированной свалке. Напомним, возгорание произошло накануне в лесополосе на Московском шоссе.

По данным МКУ "ГОЧС Нижнего Новгорода", открытое горение ликвидировано. В настоящее время привлеченные сотрудники с использованием спецтехники проводят просыпку территории.

Ситуация остается на контроле городских властей и министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ночью на пожаре погиб мужчина из-за сигареты.