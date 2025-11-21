Рейсы нижегородских "Метеоров" в Волгоград и Тверь могут стать регулярными Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Рейсы скоростных судов "Метеор" из Нижнего Новгорода в Волгоград и Тверь могут стать регулярными. Об этом рассказал генеральный директор компании "Водолет" Никита Итальянцев на заседании комиссии городской думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Итальянцев напомнил, что в 2025 году компания провела пробные рейсы по этим направлениям. В Волгоград "Метеор" отправился в рамках проекта "Культурный десант" (0+) как заказной рейс. На обратном пути было решено протестировать спрос - перевозчик открыл продажу билетов.

"Мы начали продажу всего за несколько дней до отправления и были приятно удивлены — спрос оказался высоким", — отметил Итальянцев.

По его словам, из Волгограда в Саратов судно было заполнено на 80%, из Саратова в Самару — на 60%, а из Самары в Казань — примерно на 50%.

Он добавил, что до сих пор поступают обращения от жителей с вопросами о возможном продолжении маршрутов. Сейчас компания прорабатывает этот вопрос с регионами, чтобы те заложили в бюджеты субсидии на эти перевозки.

"Без обратной связи от регионов и субсидий, мы эти маршруты запускать не будем", - сказал Итальянцев.

Похожая ситуация и с маршрутом в Тверь. Он рассчитан на два дня с ночной остановкой в Ярославле. Пробный рейс, проведенный в конце августа-начале сентября, также показал высокий интерес со стороны пассажиров, несмотря на традиционное сезонное снижение потока в это время.

По словам гендиректора "Водолета", на участке от Ярославля до Твери загрузка судна составила более 200%. Вместо 120 мест "Метеор" перевёз 245 человек — за счёт того, что часть пассажиров выходила и заходила на промежуточных остановках в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне.

"Мы также получили множество запросов после завершения маршрута. Сейчас ведем работу с Тверской областью, чтобы включить субсидии в региональный бюджет и сделать рейсы постоянными", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2026 году межрегиональные скоростные перевозки по Волге могут пополниться маршрутом Нижний Новгород – Астрахань.