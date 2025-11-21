Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 ноября 2025 13:59Валентине Матвиенко представили нижегородскую "Хохлому"
21 ноября 2025 13:25Рейсы нижегородских "Метеоров" в Волгоград и Тверь могут стать регулярными
20 ноября 2025 18:25Лиза Симпсон заменила Барта на новом арт-объекте в Студёном квартале
20 ноября 2025 18:06Открылась первая в России фотовыставка о четвероногих защитниках Отечества
20 ноября 2025 15:58Проект реставрации башни Шухова в Выксе выиграл премию "Сделано в России"
20 ноября 2025 14:42Нижний Новгород вдохновил сербского писателя на новые произведения
20 ноября 2025 07:00Два старинных здания выставили на торги в Нижегородской области
19 ноября 2025 19:00Четырехэтажную гостиницу построят в "Заповедных кварталах" до 2029 года
19 ноября 2025 17:32Турпоток в сегменте промышленного туризма в Нижегородской области вырос в 30 раз
19 ноября 2025 16:57Введение турналога в Дивеевском округе отложили до 2027 года
Культура и отдых

Рейсы нижегородских "Метеоров" в Волгоград и Тверь могут стать регулярными

21 ноября 2025 13:25 Культура и отдых
Рейсы нижегородских Метеоров в Волгоград и Тверь могут стать регулярными

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Рейсы скоростных судов "Метеор" из Нижнего Новгорода в Волгоград и Тверь могут стать регулярными. Об этом рассказал генеральный директор компании "Водолет" Никита Итальянцев на заседании комиссии городской думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Итальянцев напомнил, что в 2025 году компания провела пробные рейсы по этим направлениям. В Волгоград "Метеор" отправился в рамках проекта "Культурный десант" (0+) как заказной рейс. На обратном пути было решено протестировать спрос - перевозчик открыл продажу билетов.

"Мы начали продажу всего за несколько дней до отправления и были приятно удивлены — спрос оказался высоким", — отметил Итальянцев.

По его словам, из Волгограда в Саратов судно было заполнено на 80%, из Саратова в Самару — на 60%, а из Самары в Казань — примерно на 50%.

Он добавил, что до сих пор поступают обращения от жителей с вопросами о возможном продолжении маршрутов. Сейчас компания прорабатывает этот вопрос с регионами, чтобы те заложили в бюджеты субсидии на эти перевозки.

"Без обратной связи от регионов и субсидий, мы эти маршруты запускать не будем", - сказал Итальянцев.

Похожая ситуация и с маршрутом в Тверь. Он рассчитан на два дня с ночной остановкой в Ярославле. Пробный рейс, проведенный в конце августа-начале сентября, также показал высокий интерес со стороны пассажиров, несмотря на традиционное сезонное снижение потока в это время.

По словам гендиректора "Водолета", на участке от Ярославля до Твери загрузка судна составила более 200%. Вместо 120 мест "Метеор" перевёз 245 человек — за счёт того, что часть пассажиров выходила и заходила на промежуточных остановках в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне.

"Мы также получили множество запросов после завершения маршрута. Сейчас ведем работу с Тверской областью, чтобы включить субсидии в региональный бюджет и сделать рейсы постоянными", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2026 году межрегиональные скоростные перевозки по Волге могут пополниться маршрутом Нижний Новгород – Астрахань. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водный транспорт Гордума Речные перевозки
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 14:43"Метеоры" завершают навигацию в Нижегородской области
01 октября 2025 16:46Речной пассажиропоток в Нижегородской области вырос в 50 раз за пять лет
17 июля 2025 08:00Первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Пермь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных