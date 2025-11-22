В Нижнем Новгороде обсудили запуск речного маршрута до Кстова Общество

Фото: Александр Воложанин

Перспективу запуска речного маршрута до Кстова обсудили на заседании постоянной думской комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта 21 ноября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Вопрос о возможном отдельном рейсе в Кстово либо дополнительной остановке в существующих маршрутах речного транспорта поднял глава комиссии Станислав Прокопович. По словам генерального директора компании "Водолет" Никиты Итальянцева, технически запуск маршрута возможен, но есть сложности с организацией удобного подъезда к причалу. Единственное подходящее место для причала находится далеко от центра города, а Кстово расположено на возвышенности и отдалено от реки.

"Мы запускали маршрут в тестовом режиме и видели определенный пассажиропоток, но в основном это были люди, не сумевшие купить билеты на другие виды транспорта. Они приезжали в Кстово, выходили на причал и уезжали обратно в Нижний", — отметил Итальянцев.

Депутат Александр Кузнецов уточнил, идет ли речь о существующей бетонной дороге. Он отметил, что ее просто надо дооборудовать, чтобы обеспечить доступ к причалу.

Прокопович предложил Кузнецову обсудить вопрос с руководством района. "Может, в течение зимы посмотрим какое-то возможное решение. "Подлётное время" всего полчаса. Думаю, такой маршрут будет востребован", — сказал он.

Итальянцев сказал, что про Кстово в компании не забывают. Более того, в 2026 году планируется увеличить количество остановок на маршрутах по Волге, чтобы сделать речной транспорт более удобным для жителей. Однако, по его словам, есть еще одна проблема — нехватка судов.

"У нас на 45 маршрутов пять "Валдаев" и два "Метеора". Мы вынуждены метаться. Регулярные внутри региональные маршруты сейчас есть только до Городца и Бора. Если сделать регулярным и Кстово, остальные маршруты могут пострадать", — сказал он.

В то же время, компания работает над расширением флота. Уже законтрактован третий "Метеор". Планируется, что он поступит к навигации 2026 года.

"Кроме того, губернатор Глеб Никитин утвердил нам приобретение четвертого судна. Мы сейчас в стадии контрактации четвертого "Метеора"", - сказал он и добавил, что также ведётся работа по покупке новых "Валдаев" и судов на подводных крыльях, которые будут собираться в регионе.

"Спрос на суда большой, но мы работаем над этим. Кстово не забываем, будем прорабатывать запуск этого маршрута", — подчеркнул Итальянцев.

