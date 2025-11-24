Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Шаронов назвал принятие бюджета "необходимым шагом в условиях кризиса"

24 ноября 2025 17:46 Экономика
Шаронов назвал принятие бюджета "необходимым шагом в условиях кризиса"

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов подвёл итоги заседания, состоявшегося 24 ноября, на котором обсуждался проект регионального бюджета на следующий год.

Как отметил Шаронов, в конце каждого года проходит плановая процедура утверждения главного финансового документа области. Но, по его словам, текущая экономическая ситуация вносит свои коррективы.

"К сожалению, сейчас мы не имеем поводов для оптимизма. Обстановка остаётся сложной, и нам приходится принимать решения, исходя из реального положения дел. Мы живём в условиях глобального экономического кризиса, который затрагивает как мировую, так и российскую экономику. Это оказывает влияние и на нашу область, и на каждое предприятие в отдельности", — подчеркнул он.

По словам председателя бюджетного комитета, в таких обстоятельствах особенно важно принимать взвешенные и ответственные решения, чтобы обеспечить реализацию запланированных расходов и направлений, заложенных в проекте бюджета.

Он добавил, что на прошедшем заседании обсуждались ключевые параметры документа, включая общий объём доходов, расходы, дефицит, а также межбюджетные отношения.

"Мы приняли решение рекомендовать Законодательному собранию одобрить законопроект в первом чтении. Далее работа будет продолжена уже по конкретным программам, объектам и территориям", — подытожил Шаронов.

Ранее сообщалось, что параметры бюджета Нижегородской области на 2025 год были пересмотрены.  

Напомним также, что проект бюджета Нижегородской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов внесли в Законодательное собрание 24 октября 2025 года.

Александр Шаронов Бюджет Законодательное собрание
