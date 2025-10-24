Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Проект бюджета Нижегородской области на 2026 год внесли на рассмотрение ЗСНО

Проект бюджета Нижегородской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов поступил в Законодательное собрание региона. Документ был официально внесен 24 октября 2025 года.

Доходы областной казны на 2026 год запланированы в объеме 332,2 млрд рублей. В 2027 году они должны вырасти до 360,4 млрд рублей, а в 2028 году — до 381,1 млрд. Расходы, в свою очередь, составят 354,5 млрд рублей в 2026 году, 371,8 млрд — в 2027 году и 391,1 млрд — в 2028 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что бюджет следующего года сохраняет социальную направленность и усиливает поддержку ключевых категорий граждан.

"Бюджет-2026 — это документ, в котором приоритет отдан самым важным задачам. Мы не просто сохраняем социальную направленность, но и усиливаем её. Расходы на поддержку семьи увеличиваются более чем втрое в рамках проекта "Основа". Также в 1,3 раза вырастет так называемый "детский" бюджет — до 26,7 млрд рублей", — заявил глава региона.

По словам губернатора, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию и высокие процентные ставки, регион продолжит реализацию начатых инфраструктурных проектов. Среди них — строительство ИТ-кампуса, развитие метрополитена и модернизация транспорта.

Формирование расходов бюджета велось на базе 34 государственных программ. В 2026 году наибольшие суммы направят на образование — 81,1 млрд рублей (24% от всех программных расходов), социальную поддержку — 69,7 млрд рублей (21%) и здравоохранение — 47,9 млрд рублей (14%).

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что работа над документом велась заранее — правительство и депутаты провели предварительное обсуждение, согласовали приоритеты и подходы.

"Самое важное — сохранить социальную направленность. Мы обеспечим выполнение всех обязательств перед жителями, включая поддержку семей с детьми и участников СВО. Кроме того, заложено финансирование новой демографической программы "Основа". Важно не только грамотно распределять средства, но и находить дополнительные ресурсы", — отметил Люлин.

Рассмотрение проекта в первом чтении намечено на ноябрь, окончательное — на декабрь. До этого, 5 ноября, состоится совместное заседание профильных комитетов парламента.

В проекте бюджета предусмотрены безвозмездные поступления из федерального центра в объеме 36 млрд рублей. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, основная часть этих средств пойдет на реализацию национальных проектов. Всего на них, с учетом регионального софинансирования, планируется направить 43,1 млрд рублей. Среди приоритетных направлений — "Инфраструктура для жизни", "Молодежь и дети", "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила, что в 2026 году нецелевые трансферты муниципалитетам составят 14,4 млрд рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов достигнет 94,3 млрд рублей.

Долговая нагрузка региона, как отмечается, остается в пределах экономически безопасных значений. На конец 2026 года соотношение госдолга (без учета инфраструктурных бюджетных кредитов) к собственным доходам прогнозируется на уровне 57,8%.

Согласно региональному закону о бюджетном процессе, Законодательное собрание должно рассмотреть проект бюджета в течение 60 дней с момента его внесения.

Напомним, что почти на 200 млн рублей увеличили бюджет Нижнего Новгорода.

