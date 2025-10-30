Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

Ледовый дворец в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество

30 октября 2025 10:42 Экономика
Ледовый дворец в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество

Фото: Александр Воложанин

Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество. Такое решение было принято на заседании регионального Заксобрания 30 октября.

Как подчеркнул председатель комитета по бюджету и налогам ЗСНО Александр Шаронов, данная мера поддержки обсуждалась ранее, в том числе, с представителями правительства Нижегородской области, и не вызвала возражений.

В итоге парламентарии поддержали соответствующие изменения в статью 2 регионального закона "О налоге на имущество организаций".

Напомним, что на строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде планируется направить дополнительные 4,6 млрд рублей.

Теги:
Законодательное собрание Налоги Хоккей
