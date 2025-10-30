Ледовый дворец в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество

Фото:
Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде освободят от налога на имущество. Такое решение было принято на заседании регионального Заксобрания 30 октября.
Как подчеркнул председатель комитета по бюджету и налогам ЗСНО Александр Шаронов, данная мера поддержки обсуждалась ранее, в том числе, с представителями правительства Нижегородской области, и не вызвала возражений.
В итоге парламентарии поддержали соответствующие изменения в статью 2 регионального закона "О налоге на имущество организаций".
Напомним, что на строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде планируется направить дополнительные 4,6 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+