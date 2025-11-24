Еще 3,8 млрд рублей выделят на ремонт Нижегородской станции аэрации Экономика

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Глава регионального минфина Ольга Сулима рассказала о планах по финансированию реконструкции Нижегородской станции аэрации, выступая на заседании профильного комитета ЗСНО 24 ноября.

Согласно проекту областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, на модернизацию одного из ключевых объектов водоочистки региона в следующем году предусмотрено 3,8 млрд рублей.

Помимо этого, в документе заложены средства на развитие инженерной инфраструктуры в двух населённых пунктах — поселках Ольгины и Новинки. На эти цели планируется направить 411 миллионов рублей.

Также в рамках программы по обновлению коммунального хозяйства региона предусмотрено финансирование в размере 862,6 млн рублей. По данным нижегородского минфина, эти средства пойдут на модернизацию систем жизнеобеспечения и улучшение качества коммунальных услуг.

Напомним, что в ближайшие три года на реконструкцию Нижегородской станции аэрации планируется направить 11 млрд рублей.

Сообщалось, что биоочистка на Нижегородской станции аэрации будет усилена после реконструкции.