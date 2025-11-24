Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Экономика

Бюджет Нижегородской области на 2025 год пересчитали

24 ноября 2025 15:00 Экономика
Бюджет Нижегородской области на 2025 год пересчитали

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Обновленные параметры регионального бюджета на 2025 год были озвучены на заседании профильного комитета Заксобрания 24 ноября, передает НИА "Нижний Новгород". 

Министр финансов региона Ольга Сулима представила уточненные прогнозы по налоговым поступлениям, изменения в адресной инвестиционной программе, а также новые данные по объему безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Согласно обновленным расчетам, доходы областного бюджета в 2025 году составят 354,538 млрд рублей — это на 2,9 млрд меньше ранее запланированного. Расходы также снижены — до 406,641 млрд рублей, что на 1,1 млрд ниже первоначальных цифр. Таким образом дефицит бюджета составит 52,103 млрд рублей.

По словам главы нижегородского минфина, снижение доходной части бюджета в размере 2,8 млрд рублей в основном связано с уменьшением налоговых поступлений на 2,4 млрд рублей. Это объясняется падением поступлений от налога на прибыль организаций. Кроме того, безвозмездные поступления из федерального бюджета уменьшены на 587 млн рублей.

Наибольшее сокращение федерального финансирования связано с уменьшением средств на социальные выплаты безработным — на 460 млн рублей, что обусловлено снижением числа безработных. Также снижен объем средств на капитальный ремонт зданий медицинских учреждений, включая сельские, — на 83 млн рублей, и на выплаты за классное руководство педагогам — на 37,5 млн рублей.

В то же время зафиксировано увеличение безвозмездных поступлений на 126 млн рублей. Это произошло за счет роста поступлений от негосударственных организаций (на 28 млн рублей), а также возврата остатков целевых субсидий и трансфертов прошлых лет (на 98 млн рублей).

Расходы бюджета также были скорректированы в сторону уменьшения — на 1,56 млрд рублей. Среди ключевых изменений — перенос сроков строительства школы на 600 мест в Павловском округе на 2026 год, что позволило сократить расходы на 220 млн рублей. Кроме того, экономия по итогам конкурсных процедур по проекту "Вам решать!" составила 108 млн рублей, а перенос сроков ввода в эксплуатацию новых поликлиник снизил затраты на закупку оборудования на 169 млн рублей.

Для покрытия дефицита бюджета в следующем году планируется увеличить объем заимствований у кредитных организаций на 1,8 млрд рублей.

По итогам обсуждения депутаты поддержали в двух чтениях проект закона об изменениях в региональный закон о бюджете на 2025 и на плановый периоды 2026 и 2027 годов. По словам председателя профильного комитета ЗСНО Александра Шаронова, скорее всего, к бюджету 2025 года придется вернуться вновь на заседаниях в декабре.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область завершила размещение очередного облигационного займа на 15 млрд рублей.

Бюджет Законодательное собрание
