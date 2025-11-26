Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД Происшествия

Прокуратура Нижнего Новгорода направила в Советский районный суд исковое заявление с требованием изменить основание увольнения бывшего заместителя руководителя муниципального казённого учреждения "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД) Ильи Бебы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Илья Беба был задержан летом 2025 года. По версии следствия, он заставлял подрядчиков заключать невыгодные субподрядные соглашения с компанией, принадлежащей его отцу. В частности, речь идет о работах на путепроводе у Мызинского моста.

По результатам внутренней проверки чиновник покинул должность по собственному желанию. Однако прокуратура считает, что увольнение должно было произойти по статье, связанной с утратой доверия, что подразумевает более серьезные последствия и ограничения для дальнейшей государственной службы.

В связи с этим надзорный орган требует внести соответствующие изменения в трудовую книжку Бебы.

Также дело возбудили и в отношении бывшего руководителя "ГУММиД" Андрея Левдикова, который уволился в мае 2025 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2024-2025 годах Левдиков обеспечил победу одной из коммерческих организаций в конкурсе на строительство и ремонт дорог в обмен на оплату ремонта его квартиры на сумму 7 млн рублей.

Изначально Левдиков скрылся от следствия и был объявлен в розыск, но впоследствии добровольно сдался. Он заключен под стражу. Меру пресечения по решению суда ему продлили до 15 декабря 2025 года.