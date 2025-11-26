Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Последние новости рубрики Происшествия
26 ноября 2025 12:47Машинисту тепловоза из Дзержинска грозит 20 лет за госизмену
26 ноября 2025 12:29Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД
26 ноября 2025 09:27Автосервис сгорел на улице Народной в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 17:38Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Дзержинске — видео
25 ноября 2025 15:09Экс-глава саровского отделения ФССП получила условку за фиктивную отчетность
25 ноября 2025 13:3616-летний подросток спас бабушку из горящей квартиры в Городце
25 ноября 2025 13:19Нижегородские приставы арестовали более 420 тонн пшеницы за долги
25 ноября 2025 13:09Воспитательница нижегородского детсада внезапно умерла на работе
25 ноября 2025 10:23Здание склада сгорело на Ваду
24 ноября 2025 18:54Нижегородка убила брата в ходе пьяной ссоры
Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД

Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД

Прокуратура Нижнего Новгорода направила в Советский районный суд исковое заявление с требованием изменить основание увольнения бывшего заместителя руководителя муниципального казённого учреждения "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД) Ильи Бебы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Илья Беба был задержан летом 2025 года. По версии следствия, он заставлял подрядчиков заключать невыгодные субподрядные соглашения с компанией, принадлежащей его отцу. В частности, речь идет о работах на путепроводе у Мызинского моста.

По результатам внутренней проверки чиновник покинул должность по собственному желанию. Однако прокуратура считает, что увольнение должно было произойти по статье, связанной с утратой доверия, что подразумевает более серьезные последствия и ограничения для дальнейшей государственной службы.

В связи с этим надзорный орган требует внести соответствующие изменения в трудовую книжку Бебы.

Также дело возбудили и в отношении бывшего руководителя "ГУММиД" Андрея Левдикова, который уволился в мае 2025 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2024-2025 годах Левдиков обеспечил победу одной из коммерческих организаций в конкурсе на строительство и ремонт дорог в обмен на оплату ремонта его квартиры на сумму 7 млн рублей.

Изначально Левдиков скрылся от следствия и был объявлен в розыск, но впоследствии добровольно сдался. Он заключен под стражу. Меру пресечения по решению суда ему продлили до 15 декабря 2025 года.

Прокуратура Суд Уголовное дело
