Суд арестовал экс-заммэра Илью Штокмана на два месяца

26 сентября 2025 21:06 Происшествия
Бывшего первого заместителя мэра Нижнего Новгорода Илью Штокману заключили под стражу на два месяца, сообщает телеграм-канал Ni Mash. 

Утром 26 сентября стало известно о задержании экс-чиновника в Сочи, а уже вечером Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал ему меру пресечения. 

Адвокат просил судью отправить подзащитного под домашний арест, поскольку у него имеются проблемы со здоровьем. Однако Штокмана было решено поместить в СИЗО. 

Детали уголовного дела не раскрываются, однако источник НИА "Нижний Новгород" сообщил, что бывший заммэра обвиняется в получении взятки. 

Напомним, в сентябре 2022 года Илья Штокман ушел добровольцем на СВО, оставаясь при этом муниципальным служащим. В этом статусе он даже встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот пожелал ему продолжить карьеру на "гражданке". В августе 2025 года Штокман уволился из администрации. 

Ранее сообщалось об аресте Андрея Левдикова, обвиняемого во взяточничестве. До мая 2025 года он занимал должность руководителя МКУ "ГУММиД". 

Арест Взятки СВО
