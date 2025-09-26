Суд арестовал экс-заммэра Илью Штокмана на два месяца Происшествия

Бывшего первого заместителя мэра Нижнего Новгорода Илью Штокману заключили под стражу на два месяца, сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Утром 26 сентября стало известно о задержании экс-чиновника в Сочи, а уже вечером Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал ему меру пресечения.

Адвокат просил судью отправить подзащитного под домашний арест, поскольку у него имеются проблемы со здоровьем. Однако Штокмана было решено поместить в СИЗО.

Детали уголовного дела не раскрываются, однако источник НИА "Нижний Новгород" сообщил, что бывший заммэра обвиняется в получении взятки.

Напомним, в сентябре 2022 года Илья Штокман ушел добровольцем на СВО, оставаясь при этом муниципальным служащим. В этом статусе он даже встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот пожелал ему продолжить карьеру на "гражданке". В августе 2025 года Штокман уволился из администрации.

Ранее сообщалось об аресте Андрея Левдикова, обвиняемого во взяточничестве. До мая 2025 года он занимал должность руководителя МКУ "ГУММиД".