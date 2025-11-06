Политтехнолог Михаил Халуга встретит Новый год в СИЗО

Московский районный суд оставил политтехнолога Михаила Халугу под стражей до 4 января 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.
Защита ходатайствовала о замене меры пресечения на более мягкую. Однако суд отказал в этом.
Напомним, ранее следствие изменило квалификацию обвинения в отношении Халуги. Изначально его вместе с бывшим исполнительным секретарем партии "Единая Россия" в Дзержинске Марией Килиной подозревали в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере, но теперь Халуга проходит по делу как посредник в передаче взятки. При этом обвинение Килиной осталось без изменений.
Также сообщалось, что суд продлил арест экс-главе ГУММиД Андрею Левдикову до 15 декабря.
