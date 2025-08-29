Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Происшествия

Озвучены подробности ареста экс-главы нижегородского "ГУММиД"

03 сентября 2025 16:00  [98] Происшествия
Озвучены подробности ареста экс-главы нижегородского ГУММиД

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

Бывший руководитель МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" Андрей Левдиков сам явился в правоохранительные органы после нескольких месяцев розыска.

Как сообщает программа "Кстати" (16+), 1 сентября Левдиков добровольно пришёл в полицию. С весны он находился в федеральном розыске по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Во время судебного заседания бывший чиновник ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Он настаивал, что не намерен скрываться и подчёркивал добровольность своего прихода в полицию. Несмотря на это, суд принял решение заключить Левдикова под стражу. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-главы ГУММиДа было возбуждено в мае 2025 года. По версии следствия, он причастен к коррупционному преступлению.

Теги:
Взятки Суд Уголовное дело
