Озвучены подробности ареста экс-главы нижегородского "ГУММиД"

Бывший руководитель МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" Андрей Левдиков сам явился в правоохранительные органы после нескольких месяцев розыска.
Как сообщает программа "Кстати" (16+), 1 сентября Левдиков добровольно пришёл в полицию. С весны он находился в федеральном розыске по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Во время судебного заседания бывший чиновник ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Он настаивал, что не намерен скрываться и подчёркивал добровольность своего прихода в полицию. Несмотря на это, суд принял решение заключить Левдикова под стражу. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.
Напомним, уголовное дело в отношении экс-главы ГУММиДа было возбуждено в мае 2025 года. По версии следствия, он причастен к коррупционному преступлению.
