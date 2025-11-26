Более 3 миллионов рублей выделено на охрану аварийного дома в Сормове Общество

Фото: Яндекс Карты

Более 3 миллионов рублей из бюджета Нижнего Новгорода заложили на охрану расселенного аварийного дома, расположенного на улице Сутырина, 12 в Сормове. Информация размещена на портале госзакупок.

Напомним, с 25 сентября 2025 года вокруг дома действует режим повышенной готовности. Жильцов должны расселить, а на аренду временного жилья из городского резервного фонда направлено более 2 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, охрана объекта должна осуществляться круглосуточно с 1 января по 31 декабря 2026 года. В случае досрочного сноса здания контракт может быть прекращен по согласованию сторон.

Ежедневно на дежурстве должен находиться один охранник, смена которого не может превышать 24 часов. Проживание сотрудников на территории здания запрещено.

Контрактом предусмотрены обязательства не допускать проникновения на территорию посторонних лиц и транспорта. Также следует соблюдать противопожарные меры, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и взаимодействовать с правоохранительными органами. Охранники должны иметь удостоверения, форменную одежду и средства связи, обеспечивающие бесперебойный контакт между всеми участниками охраны.

Заказчиком выступает администрация Сормовского района. Подведение итогов закупки запланировано на 28 ноября 2025 года.



Ранее сообщалось, что почти 13 миллионов рублей выделены на охрану четырех аварийных домов в Автозаводском районе. Они расположены по адресам: улица Краснодонцев, 17, проспект Ильича, 4 и 9, а также улица Коломенская, 5.

Добавим, что 22 ноября в девятиэтажке на улице Краснодонцев, 17 произошел пожар — на восьмом этаже загорелся мусор.