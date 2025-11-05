Почти 13 млн рублей выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода планирует заключить контракты на охрану четырех аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Финансирование в размере почти 13 млн рублей предусмотрено из городского бюджета на 2026 год.
Речь идет о зданиях по адресам: улица Краснодонцев, 17, проспект Ильича, 4 и 9, а также улица Коломенская, 5. Все дома признаны аварийными и подлежат демонтажу, однако до момента сноса они будут находиться под круглосуточной охраной.
Согласно документации на портале госзакупок, охрана каждого из объектов будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Начальная цена контрактов составляет 3,2 млн рублей по каждому дому.
Прием заявок на охрану домов на Краснодонцев и Ильича, 9 завершится 10 ноября, победителей определят 12 ноября. По объектам на Ильича, 4 и Коломенской, 5 заявки принимаются до 13 ноября, итоги подведут 17 ноября.
Напомним, девятиэтажка на Краснодонцев пострадала в июле 2020 года в результате взрыва бытового газа, вызванного нарушением правил при подключении газового оборудования. Несущие конструкции были разрушены, и эксперты признали здание непригодным для восстановления. Все жильцы были расселены — часть получила новые квартиры, другие — компенсации.
Также сообщалось, что в начале ноября 2024 года на МКД на Коломенской появились трещины, после чего было принято решение о выселении жильцов. Позднее его признали аварийным и подлежащим сносу.
Четырехэтажные дома на проспекте Ильича были построены в конце 1930-х годов. Они также находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, потому признаны аварийными.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности введен около аварийного дома № 12 по улице Сутырина в Сормове.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+