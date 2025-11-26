Режим повышенной готовности ввели около двух домов в Нижнем Новгороде Общество

Власти Нижнего Новгорода объявили режим повышенной готовности на двух участках в Канавинском и Нижегородском районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Отмечается, что решения приняты в целях предотвращения угрозы для жизни и здоровья жителей.

В Канавинском районе режим действует с 15 октября 2025 года. Поводом стало частичное проседание дорожного полотна рядом с домом №6 на улице Пролетарской. Опасный участок расположен между пересечением улицы с Мещерским бульваром в сторону улицы Бетанкура. Зона повышенной готовности протяженностью 20 метров охватывает полосу шириной десять метров вдоль оси коллектора.

В Нижегородском районе аналогичный режим был введен 8 октября. Причиной стало разрушение участка ливневой канализации вблизи дома №5 по улице Александра Хохлова. В этом месте зона повышенной готовности установлена в радиусе десяти метров от здания.

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Зимина легковушка упала в огромную яму. Как позднее уточнили в АО "Объединенный коммунальный оператор", на участке ведутся работы, территория огорожена.