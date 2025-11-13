Аварийный дом на улице Норвежской изымают у собственников

Фото:
Власти Нижнего Новгорода приняли решение об изъятии земельного участка и помещений многоквартирного дома № 31 литера А по улице Норвежской в Советском районе. Соответствующее постановление подписано администрацией города.
Речь идет о доме, который был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Согласно документу, изъятие осуществляется в целях муниципальных нужд. Участок и расположенные на нем объекты находятся в долевой собственности жильцов.
Департамент строительства и капитального ремонта должен организовать оценку рыночной стоимости недвижимости и определить размер компенсации собственникам. После этого администрация Советского района направит владельцам имущества проекты соглашений об изъятии.
Ранее сообщалось, что три исторических дома в центре Нижнего Новгорода изымают у собственников.
