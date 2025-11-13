Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

Аварийный дом на улице Норвежской изымают у собственников

13 ноября 2025 19:30 Общество
Нижегородская мэрия изымает аварийный дом на улице Норвежской у собственников

Фото: Яндекс Карты

Власти Нижнего Новгорода приняли решение об изъятии земельного участка и помещений многоквартирного дома № 31 литера А по улице Норвежской в Советском районе. Соответствующее постановление подписано администрацией города.

Речь идет о доме, который был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Согласно документу, изъятие осуществляется в целях муниципальных нужд. Участок и расположенные на нем объекты находятся в долевой собственности жильцов.

Департамент строительства и капитального ремонта должен организовать оценку рыночной стоимости недвижимости и определить размер компенсации собственникам. После этого администрация Советского района направит владельцам имущества проекты соглашений об изъятии.

Ранее сообщалось, что три исторических дома в центре Нижнего Новгорода изымают у собственников. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных