Аварийный дом на улице Норвежской изымают у собственников Общество

Фото: Яндекс Карты

Власти Нижнего Новгорода приняли решение об изъятии земельного участка и помещений многоквартирного дома № 31 литера А по улице Норвежской в Советском районе. Соответствующее постановление подписано администрацией города.

Речь идет о доме, который был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Согласно документу, изъятие осуществляется в целях муниципальных нужд. Участок и расположенные на нем объекты находятся в долевой собственности жильцов.

Департамент строительства и капитального ремонта должен организовать оценку рыночной стоимости недвижимости и определить размер компенсации собственникам. После этого администрация Советского района направит владельцам имущества проекты соглашений об изъятии.

