Бастрыкина заинтересовал затопленный дом в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушениями условий проживания в многоквартирном доме на улице Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил информационный центр ведомства. 

Поводом стало обращение, опубликованное в комментариях онлайн-приемной Бастрыкина во "ВКонтакте". Жильцы пожаловались на неудовлетворительное состояние дома, построенного в 1972 году. Изношенные коммуникации регулярно выходят из строя, а из-за частых прорывов труб подвал здания систематически оказывается затопленным.

Отмечается, что несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация длительное время не менялась. В результате в СУ СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Айрату Ахметшину отчитаться о ходе и результатах расследования. 

Ранее глава Следкома заинтересовался аварийными домами на улице Гвоздильной, проспекте Гагарина, а также критическим состоянием порядка 20 многоквартирных домов, расположенных в районе улиц Бекетова, Шорина и Пушкина.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных