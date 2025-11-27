Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2025 15:40Почему первой открыли станцию метро "Ленинская": необычный факт
27 ноября 2025 15:26Минздрав рассказал, каких врачей в Нижегородской области слишком много
27 ноября 2025 15:05Воробьёв рассказал о предпрофессиональных классах в школах Подмосковья
27 ноября 2025 15:01Еще два населенных пункта исчезли с карты Нижегородской области
27 ноября 2025 14:2530 новых низкопольных автобусов вышли на маршруты в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 14:10Военный из Дзержинска погиб в зоне СВО
27 ноября 2025 13:12Использование электросамокатов запретили на территории ННГУ
27 ноября 2025 12:20Новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков
27 ноября 2025 11:59В НИУ Президентской академии прошла секция XX Рождественских чтений
27 ноября 2025 11:45Новая группа добровольцев отправилась на боевую подготовку из Нижнего Новгорода
Общество

Почему первой открыли станцию метро "Ленинская": необычный факт

27 ноября 2025 15:40 Общество
Почему первой открыли станцию метро Ленинская: необычный факт

История запуска метрополитена в Горьком (сейчас Нижний Новгород) хранит немало интересных фактов. Один из них связан с тем, почему первой для открытия выбрали именно станцию "Ленинская", а не более крупную и значимую "Московскую".

Как рассказали в Telegram-канале "МетроНН", изначально планировалось, что горьковское метро начнёт работу в 1982 году. Однако по ряду причин сроки неоднократно переносились. В итоге торжественное открытие состоялось лишь 19 ноября 1985 года.

Примечательно, что церемония прошла не на центральной станции "Московская", которая по своим масштабам и архитектуре считалась уникальной для всей страны, а на "Ленинской".

Такое решение имело символическое значение. В вечернем выпуске газеты "Горьковский рабочий" в тот день писали, что выбор места был не случаен. Именно на "молитовских буграх", где позже появилась станция, в 1925 году возвели первые жилые дома для рабочих.

В настоящее время таким символом стала улица Родионова в Нижнем Новгороде. Она названа в честь первого секретаря Горьковского обкома и горкома ВКП, председателя Горьковского городского комитета обороны в 1941-1943 годах Михаила Родионова. Сейчас тут ведется строительство станции метро "Сенная", что подчеркивает значимость улицы как важного транспортного и исторического объекта города.

Ранее сообщалось, что проектировщики определили предполагаемые места размещения входов на будущую станцию метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде.

Также стало известно, что станции метро "Сенная" и "Площадь Свободы" достроят к середине 2027 года.

Теги:
Метро Строительство
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
