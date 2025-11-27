Почему первой открыли станцию метро "Ленинская": необычный факт Общество

История запуска метрополитена в Горьком (сейчас Нижний Новгород) хранит немало интересных фактов. Один из них связан с тем, почему первой для открытия выбрали именно станцию "Ленинская", а не более крупную и значимую "Московскую".

Как рассказали в Telegram-канале "МетроНН", изначально планировалось, что горьковское метро начнёт работу в 1982 году. Однако по ряду причин сроки неоднократно переносились. В итоге торжественное открытие состоялось лишь 19 ноября 1985 года.

Примечательно, что церемония прошла не на центральной станции "Московская", которая по своим масштабам и архитектуре считалась уникальной для всей страны, а на "Ленинской".

Такое решение имело символическое значение. В вечернем выпуске газеты "Горьковский рабочий" в тот день писали, что выбор места был не случаен. Именно на "молитовских буграх", где позже появилась станция, в 1925 году возвели первые жилые дома для рабочих.

В настоящее время таким символом стала улица Родионова в Нижнем Новгороде. Она названа в честь первого секретаря Горьковского обкома и горкома ВКП, председателя Горьковского городского комитета обороны в 1941-1943 годах Михаила Родионова. Сейчас тут ведется строительство станции метро "Сенная", что подчеркивает значимость улицы как важного транспортного и исторического объекта города.

Ранее сообщалось, что проектировщики определили предполагаемые места размещения входов на будущую станцию метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде.

Также стало известно, что станции метро "Сенная" и "Площадь Свободы" достроят к середине 2027 года.