Происшествия

Три человека погибли в ДТП с дикими животными в Нижегородской области

27 ноября 2025 18:14 Происшествия
Три человека погибли в ДТП с дикими животными в Нижегородской области

С начала 2025 года в Нижегородской области в авариях с участием диких животных пострадал 31 человек, трое из них погибли.

Как ИА "НТА-Приволжье" сообщили в региональном управлении МВД, только с января по ноябрь 23 участника ДТП получили травмы в результате столкновений с животными.

Для сравнения: в 2024 году в регионе было зафиксировано 29 подобных случаев. В них погиб один человек, еще 43 получили различные травмы.

Чаще всего аварии с участием диких животных происходили в Семёновском районе — зарегистрированы четыре наезда. В Краснобаковском и Борском районах — по три случая. По два происшествия с животными отмечено в Богородском и Шатковском районах.

Действующее законодательство пока не предусматривает административной ответственности за наезд на дикое животное. Однако, согласно информации Минприроды России, за сбитого лося может быть назначен штраф в 80 тысяч рублей.

По данным регионального минсельхоза, к началу сентября 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано уже 133 аварии с участием животных. За весь 2024 год таких ДТП было 129 — большинство из них обошлось без пострадавших среди людей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ДТП Животные МВД
