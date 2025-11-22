Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Бору

Фото:
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП на 29 км + 900 м автодороги Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево. По данным региональной ГАИ, вечером 21 ноября столкнулись автомобили "Рено" и "Лифан".
Водитель "Рено" скончался до приезда скорой помощи. Также различные травмы получили водитель и пассажиры второй машины.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.
Сообщалось, что в ночь на 22 ноября в Канавинском районе Нижнего Новгорода в ДТП пострадали четыре человека. Все они находились в автомобиле ВАЗ под управлением пьяного водителя.
Ранее в ГАИ назвали районы Нижегородской области, где выросла смертность в ДТП.
