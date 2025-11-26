Смертельное ДТП с 11-летним ребенком в Выксе обернулось уголовным делом

Фото:
Иномарка насмерть сбила 11-летнего подростка в Выксе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным правоохранителей, трагедия произошла около 16:08 26 ноября возле дома №31 по улице Степана Разина. 43-летняя женщина за рулем Kia Carnival сбила мальчика, который переходил дорогу. Затем на лежащего несовершеннолетнего наехал автомобиль Kia Soul под управлением 54-летней женщины.
Потерпевший скончался до приезда медиков. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи полиции.
Ранее сообщалось, что водитель без прав насмерть сбил школьницу в Нижнем Новгороде.
