Смертельное ДТП с 11-летним ребенком в Выксе обернулось уголовным делом Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Иномарка насмерть сбила 11-летнего подростка в Выксе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 16:08 26 ноября возле дома №31 по улице Степана Разина. 43-летняя женщина за рулем Kia Carnival сбила мальчика, который переходил дорогу. Затем на лежащего несовершеннолетнего наехал автомобиль Kia Soul под управлением 54-летней женщины.

Потерпевший скончался до приезда медиков. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи полиции.

